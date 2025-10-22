Mundial Sub-17: Panamá llegó a Dubái para continuar con la preparación

La Selección Nacional Masculina de Panamá Sub-17 ya se encuentra en territorios árabes donde realizará su campamento durante los próximos 10 días previo a lo que será la participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 bajo el nuevo formato propuesto por la FIFA.

La aventura empezó el lunes en horas de la tarde, donde los jugadores dirigidos por Leonardo Pipino salieron del hotel con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el cual fueron recibidos por familiares y viajeros quienes se encontraban en el momento y aprovecharon para desearle las mejores de las vibras a los juveniles. Tras algunas horas de espera rutinarias, a las 8:00 pm la Selección Nacional emprendió el vuelo hacia Turquía en dónde realizó su primera parada, para posteriormente dirigirse hacia el Doha International Airport, en dónde la emoción de los jugadores brotaba a través de sus miradas al sentirse cada vez más cerca de lograr el sueño tan deseado, cantar el Himno Nacional y representar la bandera panameña en la máxima justa de la categoría.

¡LLEGAMOS A DUBÁI! #PanamáSub17 ya se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde realizará un campamento con tres amistosos antes de llegar a Catar para jugar la Copa Mundial de la FIFA. https://t.co/RjJnRgwlGA #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/kxkKElmzPu

Tras algunas horas, nuevamente abordaron un nuevo vuelo con destino hacia Dubái, el cual será sede de su preparación en la etapa final previo a su gran debut ante Irlanda el próximo 5 de noviembre.

Partidos de Panamá en el Mundial Sub-17

La Selección masculina Sub17, realizará su primer entrenamiento en horas de la noche para aclimatarse con respecto a las condiciones que ofrece Emiratos Árabe Unido y su clima. El próximo viernes 24 de octubre, sostendremos nuestro primer partido amistoso ante Burkina Faso, seguidamente el 26 ante la Selección de Uganda y por último el 30 de octubre ante Indonesia y así completar los últimos detalles de preparación de la Selección Nacional Masculina sub17.

FUENTE: FPF