Mundial Sub-17: Panamá llegó a Dubái para continuar con la preparación

La Selección Nacional Masculina de Panamá Sub-17 ya se encuentra en territorios árabes donde realizará su campamento durante los próximos 10 días previo a lo que será la participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 bajo el nuevo formato propuesto por la FIFA.
Tras algunas horas, nuevamente abordaron un nuevo vuelo con destino hacia Dubái, el cual será sede de su preparación en la etapa final previo a su gran debut ante Irlanda el próximo 5 de noviembre.
Partidos de Panamá en el Mundial Sub-17
La Selección masculina Sub17, realizará su primer entrenamiento en horas de la noche para aclimatarse con respecto a las condiciones que ofrece Emiratos Árabe Unido y su clima. El próximo viernes 24 de octubre, sostendremos nuestro primer partido amistoso ante Burkina Faso, seguidamente el 26 ante la Selección de Uganda y por último el 30 de octubre ante Indonesia y así completar los últimos detalles de preparación de la Selección Nacional Masculina sub17.
FUENTE: FPF