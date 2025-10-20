Legionarios Fútbol Internacional -  20 de octubre de 2025 - 10:47

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas en la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM del panameño Adalberto Carrasquilla volverán a jugar en la Liga MX ante Atlético San Luis.

El mediocampista Adalberto Carrasquilla volverá a jugar con los Pumas de la UNAM frente al Atlético San Luis en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Por su parte, el conjunto "Rojiblanco" sacó tres puntos en la fecha anterior, tras superar por marcador de 2-0 al Atlas con goles de João Pedro y Oscar Macías, resultado que los tiene en la posición 11 con 13 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con Pumas?

Los Pumas volverán a jugar el miércoles 22 de octubre ante Atlético San Luis, en el Estadio Olímpico Universitario (10:05 pm).

