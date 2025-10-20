Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas en la Liga MX?

El mediocampista Adalberto Carrasquilla volverá a jugar con los Pumas de la UNAM frente al Atlético San Luis en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX .

El club universitario bajo el mando de Efraín Juárez viene de empatar 1-1 contra los Rayados de Monterrey , donde el panameño fue titular y jugó 64' minutos. Este resultado los dejó ubicados en la décima posición con 14 puntos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte, el conjunto "Rojiblanco" sacó tres puntos en la fecha anterior, tras superar por marcador de 2-0 al Atlas con goles de João Pedro y Oscar Macías, resultado que los tiene en la posición 11 con 13 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con Pumas?

Los Pumas volverán a jugar el miércoles 22 de octubre ante Atlético San Luis, en el Estadio Olímpico Universitario (10:05 pm).