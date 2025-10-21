Champions League: Partidos para hoy miércoles 22 de octubre

La UEFA Champions League continúa con sus emociones el miércoles, donde los mejores clubes se estarán enfrentando una vez más en la tercera jornada. Habrá emotivos reencuentros para jugadores como, Eric Dier, Jorrel Hato y Hugo Ekitiké, y se escribirá un nuevo capítulo en la gran rivalidad entre el Real Madrid y la Juventus .

El Real Madrid y la Juventus se han enfrentado en 21 ocasiones en competiciones UEFA, con diez victorias para el equipo español, nueve para el italiano y dos empates. Dos de esos partidos fueron finales de la Champions League: el Real Madrid ganó la final de 1988 por 1-0 y la de 2017 por 4-1.