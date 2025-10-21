Champions League: Partidos para hoy miércoles 22 de octubre

La UEFA Champions League continúa con sus emociones el miércoles, donde los mejores clubes se estarán enfrentando una vez más en la tercera jornada. Habrá emotivos reencuentros para jugadores como, Eric Dier, Jorrel Hato y Hugo Ekitiké, y se escribirá un nuevo capítulo en la gran rivalidad entre el Real Madrid y la Juventus.
Partidos para hoy miércoles 22 de octubre - Champions League
- Athletic Club vs Qarabag - Estadio de San Mamés (11:45 a.m)
- Galatasaray vs F.K. Bodø/Glimt - RAMS Park (11:45 a.m)
- Chelsea vs Ajax - Stamford Bridge (2:00 p.m)
- Real Madrid vs Juventus - Estadio Santiago Bernabéu (2:00 p.m)
- Sporting Lisboa vs Olympique de Marsella - Estadio José Alvalade (2:00 p.m)
- Mónaco vs Tottenham - Estadio Luis II (2:00 p.m)
- Atalanta vs Slavia Praga - Gewiss Stadium (2:00 p.m)
- Eintracht Frankfurt vs Liverpool - Deutsche Bank Park (2:00 p.m)
- Bayern Múnich vs Club Brujas - Allianz Arena (2:00 p.m)