Juegos Centroamericanos 2025: Voleibol masculino de Panamá se colgó la de bronce FOTO: COlimpicoPanama

El seleccionado de Panamá masculino de voleibol sala se impuso en otro juego de infarto 3-2 sets a Belice para quedarse con la medalla de bronce en los XII Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.

Los parciales de este choque fueron de 7-25, 23-25, 25-22, 21-25 y 15-12.

Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

La delegación panameña se ubica en la tercera posición general del medallero con 67 en total: 25 de oro, 22 de plata y 20 de bronce.

Guatemala, el país anfitrión del evento, ocupa la primera posición con 176 en total: 75 de oro, 56 de plata y 45 de bronce.