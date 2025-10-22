Juegos Centroamericanos 2025: Voleibol masculino de Panamá se colgó la de bronce

El seleccionado de Panamá masculino de voleibol sala se impuso en otro juego de infarto 3-2 sets a Belice para quedarse con la medalla de bronce en los XII Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
La delegación panameña se ubica en la tercera posición general del medallero con 67 en total: 25 de oro, 22 de plata y 20 de bronce.
Guatemala, el país anfitrión del evento, ocupa la primera posición con 176 en total: 75 de oro, 56 de plata y 45 de bronce.