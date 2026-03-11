Champions League Champions League -  11 de marzo de 2026 - 13:35

Champions League: XI del Real Madrid para recibir al Manchester City

El técnico Álvaro Arbeloa presentó la alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y con siete bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas la Champions League en el Santiago Bernabéu, acudiendo a la mística con la que hizo real lo que parecía imposible ante el Manchester City en el pasado, y busca una proeza antes de la cita con el Etihad y las ganas de revancha del equipo de Pep Guardiola.

Sin Mbappé ni Rodrygo, autores de tantos que dieron forma a eliminaciones dolorosas para el City en el Santiago Bernabéu. También sin Jude Bellingham, Éder Militao o Álvaro Carreras, todos ellos titulares. Con Dani Ceballos y David Alaba completando el amplio listado de bajas. Jugadores al límite que fuerzan por la falta de efectivos, como Rüdiger y Raúl Asencio. Un plan desolador, pero es el Real Madrid. Y es su competición, la Liga de Campeones.

El choque a jugarse en el estadio Santiago Bernabéu, iniciará a las 3:00 pm.

XI DEL REAL MADRID VS MANCHESTER CITY - CHAMPIONS LEAGUE

Thibaut Courtois; Trent, Dean Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim, Fede Valverde, Arda Güler y Vinícius Jr.

image
