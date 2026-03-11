Champions League: XI del Real Madrid para recibir al Manchester City

El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y con siete bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas la Champions League en el Santiago Bernabéu, acudiendo a la mística con la que hizo real lo que parecía imposible ante el Manchester City en el pasado, y busca una proeza antes de la cita con el Etihad y las ganas de revancha del equipo de Pep Guardiola.
El choque a jugarse en el estadio Santiago Bernabéu, iniciará a las 3:00 pm.
XI DEL REAL MADRID VS MANCHESTER CITY - CHAMPIONS LEAGUE
Thibaut Courtois; Trent, Dean Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim, Fede Valverde, Arda Güler y Vinícius Jr.