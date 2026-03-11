Champions League: XI del Real Madrid para recibir al Manchester City FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y con siete bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas la Champions League en el Santiago Bernabéu, acudiendo a la mística con la que hizo real lo que parecía imposible ante el Manchester City en el pasado, y busca una proeza antes de la cita con el Etihad y las ganas de revancha del equipo de Pep Guardiola.

Sin Mbappé ni Rodrygo, autores de tantos que dieron forma a eliminaciones dolorosas para el City en el Santiago Bernabéu. También sin Jude Bellingham, Éder Militao o Álvaro Carreras, todos ellos titulares. Con Dani Ceballos y David Alaba completando el amplio listado de bajas. Jugadores al límite que fuerzan por la falta de efectivos, como Rüdiger y Raúl Asencio. Un plan desolador, pero es el Real Madrid. Y es su competición, la Liga de Campeones.

