El Real Madrid elimina al Benfica y sigue vivo en la Champions League

FINAL DEL PARTIDO
El Real Madrid superó 2-1 (global 3-1) al Benfica en el partido de vuelta del playoff de la UEFA Champions League 2025-2026.
Vini Jr y Aurélien Tchouaméni marcaron los goles del triunfo, mientras que Rafa Silva descontó por los portugueses.