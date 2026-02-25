EN VIVO

El Real Madrid elimina al Benfica y sigue vivo en la Champions League

Foto: Benfica
El Real Madrid venció al Benfica en la vuelta del playoff de la UEFA Champions League, con goles de Vini Jr y Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid superó 2-1 (global 3-1) al Benfica en el partido de vuelta del playoff de la UEFA Champions League 2025-2026.

Vini Jr y Aurélien Tchouaméni marcaron los goles del triunfo, mientras que Rafa Silva descontó por los portugueses.

FINAL DEL PARTIDO

El Real Madrid venció al Benfica por global de 3-1 para avanzar a los octavos de final de la Champions League.

90' SE AGREGAN 9 MINUTOS

80' GOOOOL MERENGUE

Vini Jr ganó en velocidad y definió de pierna derecha el 2-1 del Real Madrid.

77' OTRO CAMBIO MERENGUE

Sale: Camavinga

Entra: Franco Mastantuono

76' SE RETIRA EN CAMILLA

Raúl Asencio fue sustituido por Alaba, tras caer mal.

71' SE DETIENE EL PARTIDO

Camavinga y Asensio quedaron sentidos después de un fuerte choque.

68' CERCA EL BENFICA

Vangelis Pavlidis lo intentó con un disparo que fue desviado por la defensa del Real Madrid.

58' POSTEEEEEEE

El Benfica estuvo cerca de marcar el segundo con un remate de Rafa Silva que pegó en el poste.

56' BUENA JUGADA INDIVIDUAL

Trent Alexander Arnold se inventó una gran jugada, terminando con un remate que pasó cerca del palo derecho.

53' DESVIADO

Raúl Asencio remató de cabeza por arriba del arco defendido por Anatoli Trubin.

51' AMARILLA PARA OTAMENDI

El argentino derribó a Vini Jr y Aurélien Tchouaméni.

47' PELIGROSA LLEGADA

Trent lanzó un centro rasante, pero Valverde no pudo darle dirección al disparo.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Real Madrid 1-1 Benfica

MEDIO TIEMPO

Real Madrid 1-1 Benfica (global 2-1)

40' PRESIONA EL REAL MADRID

Arda Guler sacó un disparo de pierna izquierda, que fue desviado por la zona defensiva.

34' TARJETA AMARILLA

Richard Ríos recibe cartulina amarilla por una fuerte infracción sobre Tchouaméni.

32' GOL ANULADO

Arda Guler marcaba el segundo, pero fue anulado por fuera de juego.

30' TODO IGUALADO

Real Madrid 1-1 Benfica (2-1)

25' LO BUSCA VINI JR

El brasileño entre varios rivales, sacó un disparo a las manos del guardameta Anatoli Trubin.

24' A LAS MANOS

Eduardo Camavinga lo intentó de larga distancia.

16' SE EMPATA EL PARTIDO

Tchouaméni con un derechazo impresionante, puso el partido 1-1 después de una gran asistencia de Fede Valverde.

14' GOOOOL DEL BENFICA

Rafa Silva aprovechó un rebote que dejó Courtois para empujar el balón al fondo de las redes.

Live Blog Post

6' OTRO DISPARO DEL BENFICA

Rafa Silva remata de frente en el arco de Courtois.

5' PRIMER REMATE

Leandro Barreiro lo intentó de cabeza, pero el balón fue a las manos de Courtois.

4' SAQUE DE ESQUINA PARA EL BENFICA

INICIA EL PARTIDO

Real Madrid 0-0 Benfica

ENTRADA EN CALOR

El Real Madrid cumplió con el calentamiento previo al partido.

LA LLEGADA DEL REAL MADRID

LA LLEGADA DEL BENFICA

EL ESCENARIO

XI DEL REAL MADRID VS BENFICA

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Gonzalo García y Vinícius.

XI DEL BENFICA VS REAL MADRID

