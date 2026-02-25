BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  25 de febrero de 2026 - 18:26

Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Chiriquí y Panamá Oeste para el J2 de la Serie Final

Chiriquí y Panamá Oeste se miden en el segundo partido de la Serie Final del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Chiriquí y Panamá Oeste se miden en el segundo partido de la Serie Final del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los "Vaqueros" golpearon primero ayer luego de vencer 4-2 a los chiricanos en el primer partido de la final.

Line Up de Chiriquí

  1. Joans Montenegro - JD
  2. Samir Caballero - BD
  3. Henry Pinzón - JC
  4. Abdiel Hernández - 1B
  5. Alexis Quintero - R
  6. Hilder Miranda - JI
  7. Daffir Nuñez - 3B
  8. Leiner Martínez - CC
  9. Edwin Gómez - 2B

Lanzador: Manuel Bustavino

Line Up de Panamá Oeste

  1. Maikel Nieto - CC
  2. Mildner Nieto - 2B
  3. Luis Aranda - R
  4. Luis Atencio - 1B
  5. Michael Worthington - BD
  6. Edward Delgado - JD
  7. Juan Caballero - JC
  8. Danel Long - JI
  9. Osvaldo Cuevas - 3B

Lanzador: Joshua Martínez

