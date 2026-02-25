Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Chiriquí y Panamá Oeste para el J2 de la serie final

Chiriquí y Panamá Oeste se miden en el segundo partido de la Serie Final del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Line Up de Chiriquí
- Joans Montenegro - JD
- Samir Caballero - BD
- Henry Pinzón - JC
- Abdiel Hernández - 1B
- Alexis Quintero - R
- Hilder Miranda - JI
- Daffir Nuñez - 3B
- Leiner Martínez - CC
- Edwin Gómez - 2B
Lanzador: Manuel Bustavino
Line Up de Panamá Oeste
- Maikel Nieto - CC
- Mildner Nieto - 2B
- Luis Aranda - R
- Luis Atencio - 1B
- Michael Worthington - BD
- Edward Delgado - JD
- Juan Caballero - JC
- Danel Long - JI
- Osvaldo Cuevas - 3B
Lanzador: Joshua Martínez