Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Chiriquí y Panamá Oeste para el J2 de la serie final

Chiriquí y Panamá Oeste se miden en el segundo partido de la Serie Final del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.