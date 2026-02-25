Champions League Champions League -  25 de febrero de 2026 - 18:12

Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo de octavos de final

Las llaves de octavos de final de la Champions League se conocerán el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Champions League: Fecha

FOTO: UEFA

Los sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrarán el viernes 27 de febrero.

Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios a doble partido se unirán a los ocho mejores equipos de la fase liga en el sorteo de octavos de final. Los ocho mejores de la fase liga serán cabezas de serie en dicho sorteo.

Equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Arsenal, FC Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP, Tottenham, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta, Galatasaray, PSG y Real Madrid.

Fecha, hora y dónde ver sorteo de octavos de final de la Champions League

  • Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026
  • Hora: 6:00 a.m.
  • Lugar: Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza
  • Dónde ver: El sorteo se transmitirá en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League
