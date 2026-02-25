Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo de octavos de final

Los sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrarán el viernes 27 de febrero.

Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios a doble partido se unirán a los ocho mejores equipos de la fase liga en el sorteo de octavos de final. Los ocho mejores de la fase liga serán cabezas de serie en dicho sorteo.