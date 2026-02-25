Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo de octavos de final

Los sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrarán el viernes 27 de febrero.
Equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League
Arsenal, FC Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP, Tottenham, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta, Galatasaray, PSG y Real Madrid.
Fecha, hora y dónde ver sorteo de octavos de final de la Champions League
- Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026
- Hora: 6:00 a.m.
- Lugar: Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza
- Dónde ver: El sorteo se transmitirá en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League