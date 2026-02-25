Champions League: Juventus no logró el "milagro" y es eliminado por el Galatasaray

Ganó la Juventus, pero el Galatasaray logró este miércoles la clasificación para los octavos de final de la Champions League 12 años después de la última vez tras un ejercicio de supervivencia (3-2, 7-5 global) ante la 'Vecchia Signora', que por un momento soñó merecidamente con el milagro pese a jugar en inferioridad desde el minuto 48, derrochando pundonor en su amarga noche.

Otra vez una expulsión condicionó el desempeño de una 'Juve', en esta ocasión, superior, que recibió el aplauso espontáneo de su gente al final del duelo. Dominadora en casa, generadora de ocasiones suficientes como para creer en lo que en un principio parecía imposible, pero que acabó rozando con la yema de los dedos. Solo Osimhen, en el 106, en la única gran ocasión de los turcos, despertó del sueño, precisamente, a Spalletti, el entrenador con el que ganó un 'Scudetto' histórico en Nápoles.

La roja directa fue muy polémica. Fue el VAR el que llamó al colegiado para advertirle de un pisotón totalmente involuntario de Kelly al caer de un salto. El central estadounidense explotó ante la injusticia, la afición asistió atónita ante la decisión.

El partido, en ese momento, iba 1-0. Locatelli había transformado desde los once metros un penalti claro de Torreira sobre Thuram. La 'Juve' quería creer, pero la expulsión complicó todo. Lo cierto es que argumentos no le faltaban. Generaba ocasiones. Conceicao, David, Yildiz, Thuram... todos tuvieron la suya. El Galatasaray, muy poco. Nada, de hecho.

Quizá la adrenalina que portó el tener que doblar esfuerzos sirvió de algo más que la propia inercia del duelo. Quizá que el Galatasaray se confiara más de la cuenta viéndolo tan cerca también jugó su parte. En cualquier caso, la 'Juve' empezó a tirar de pundonor como hacía tiempo en Europa. En años previos se dedicó a pulular sin identidad, con los últimos octavos allá por 2022.

Es verdad que con Luciano Spalletti en el banquillo, la 'Juve' ha cambiado. Pero luchar por remontar el 5-2 de la ida con uno menos era, cuanto menos, atrevido. No le tuvo miedo la 'Vecchia Signora'. En el minuto 70, Kalulu sacó un centro raso y Gatti puso el 2-0. Se señaló el parche de la competición. Eligió creer. Y contagió a todo el estadio.

Lo intentó de todas las maneras. Thuram la tuvo muy clara. Decidió picar en el último momento. Se marchó sustituido entre lágrimas con la culpa encima. Unos segundos después, Yildiz se topó con el palo. Parecieron ser dos señales claras de que no iba a suceder. Pero en el 82 la épica se abrió paso. Centro lateral, Koopmeiners de cabeza metió el balón al segundo palo, McKennie se elevó por encima de Torreira y, casi dentro de la meta, marcó el gol de todos los 'bianconeri', que vieron a su equipo por fin representar con el honor y los valores esa camiseta histórica como hacía años que no veía.

Galatasaray resolvió en la prórroga

Conseguido lo más complicado, llegó la prórroga. En inferioridad. Mantuvo la tónica. Tuvo Zhegrova una en el 96 clarísima, pero con todo a favor intentó ajustar demasiado. Lo acabó pagando caro la 'Juve'. En el 106, una serie de desfortunios acabaron en el gol de Osimhen. Adzic perdió el balón en zona de tres cuartos y se quedó en el suelo. El Galtasaray atacó, pero no acertó la triangulación. Koopmeiners intentó cubrir el balón hasta el banderín de esquina con la mala suerte de que el balón salió.

Rebotó en el banderín y tuvo que mantenerlo en juego, en una posición complicada. Cedió a Boga, pero encimado éste perdió la posesión. Con Adzic aún fuera de lugar, el Yilmaz encontró al filo del fuera de juego a Osimhen, que ni siquera celebró el tanto.

No se dejó ir la 'Juve'. Zhegrova se generó otra ocasión. Cakir sacó una gran parada. Kostic cazó el rechace, pero se fue rozando el palo por lo mismo que se le escaparon los octavos. El Galatasaray, que consiguió el segundo en el 119, en los pies de Yilmaz,regresó entre los dieciséis mejores 12 años después.

FUENTE: EFE