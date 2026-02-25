Cristiano Ronaldo marca su gol 965 en goleada del Al Nassr

Cristiano Ronaldo encarriló la goleada ante el Al Najma (0-5), sumó el gol 965 en su carrera, al que contribuyó el doblete del español Íñigo Martínez, en la Liga de Arabia Saudí que lidera el Al Nassr, en la vigésima tercera jornada.

El conjunto que dirige el también portugués Jorge Jesus sumó su undécima victoria consecutiva, la novena en la competición saudí, que encarriló Cristiano Ronaldo al transformar un penalti que Abdullah Al Hawsawi cometió sobre el propio goleador.

Números de Cristiano Ronaldo

Cristiano, de 41 años, acumula ya 965 goles y está a solo 35 para legar a los 1000. El astro luso, que fue sustituido a la hora de juego con el partido decidido y después de una asistencia a su compañero Sadio Mane, que hizo el cuarto, suma veintiún tantos en la Liga Saudí. Es el tercer anotador del torneo, con uno menos que el mexicano Julián Quiñones, del Al Qadsiah y a dos del inglés Ivan Toney del Al Ahli, que tiene veintitrés.

Entre el gol de Cristiano y el de Sadio Mané el Al Nassr selló su goleada con el del francés Kingsley Coman, que hizo el segundo a pase del croata Marcelo Brozovic, y el del español Íñigo Martínez, que firmó el tercero y después el quinto.

El central recogió el rechace de un balón fuera del área y ejecutó un disparo raso que sorprendió al meta inglés Nestor El Maestro y alcanzó la red. Después, en el 80, hizo otro de cabeza en un córner botado por Abdulrahman Ghareeb.

Es el tercero que anota el exjugador del Barcelona, que previamente marcó al Al Kholood el pasado 30 de enero.

El Al Nassr lidera la Liga de Arabia Saudí con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli y tres respecto al Al Hilal.

FUENTE: EFE