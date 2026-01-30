Champions League: Conoce lo posibles rivales del FC Barcelona en octavos de final

El camino hacia Budapest empieza a definirse. Este viernes se ha celebrado el sorteo para determinar los emparejamientos del play-off de la Champions League y, aunque el FC Barcelona ya conocía a los cuatro posibles rivales en octavos, ahora ya sabe cómo han quedado emparejados entre ellos. Así pues, el conjunto de Hansi Flick se enfrentará al ganador de uno de los dos duelos: Mónaco-PSG o Qarabag-Newcastle , según cómo quede configurado el cuadro. Esto no se sabrá hasta el 27 de febrero , cuando se celebrará el sorteo que determinará el cuadro definitivo.

Entonces, el Barça conocerá a su rival en los octavos de final, pero también qué equipos podría encontrarse en unos hipotéticos cuartos y semifinales. Se trata de una información trascendental, ya que también definirá qué conjuntos no podrían cruzarse con los azulgranas hasta una hipotética final, donde todo es posible.

Los dos posibles rivales más inmediatos se decidirán una vez se disputen los play-off, que son a doble partido: la ida se jugará los días 17 y 18 de febrero y la vuelta los 24 y 25 de febrero. Después se celebrará el sorteo y, finalmente, en marzo se disputarán los octavos de final: los días 10 y 11 los partidos de ida y los 17 y 18 los de vuelta.

El resto del calendario - Champions League

Tras el sorteo del día 27, ya no habrá ninguno más, ya que el cuadro quedará completamente definido. A partir de ahí, todo será fútbol.

Los cuartos de final se jugarán en abril (ida el 7/8 y vuelta el 14/15). Las semifinales tendrán lugar entre abril y mayo (ida el 28/29 de abril y vuelta el 5/6 de mayo). La gran final se disputará el 30 de mayo en Budapest.

