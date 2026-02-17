El Real Madrid toma ventaja en Lisboa con gol de Vinicius en playoffs de Champions League

Vinicius Jr fue la figura y la polémica en el duelo del Real Madrid en la victoria 1-0 ante el Benfica en su visita a Lisboa por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League que se disputó este martes.

Los merengues que llegaron con las bajas de Raúl Asencio, Jude Bellingham y Rodrygo, lograron sacar el partido adelante y conseguir esa pequeña ventaja que deberán cerrar en el Santiago Bernabéu la próxima semana.

Vinicius entre lo bueno y lo malo con el Real Madrid

El brasileño fue el encargado de marcar el único tanto del partido al minuto 50' pero una efusiva celebración generó molestias de los jugadores del Benfica por provocar a los aficionados.

Gianluca Prestianni le dijo algo con la camiseta cubriendo su rostro al jugador merengue y este fue donde el árbitro acusando a su rival de decirle "mono" y se detuvo el encuentro hasta revisar las cámaras y tratar de encontrar las pruebas.

Los fanáticos en Lisboa estuvieron abucheando al jugador en todo momento, sin embargo no impidió que los merengues se llevaran el triunfo.