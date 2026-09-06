FC Barcelona vs Feyenoord: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

El FC Barcelona y el Feyenoord se preparan para levantar el telón de su participación en la UEFA Champions League 2026-27 , cuando se enfrenten este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou, en un duelo que pondrá frente a frente a dos clubes históricos del fútbol europeo.

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un excelente momento. El Barcelona ha ganado sus cuatro partidos disputados en LaLiga y marcha como líder con 12 puntos , después de vencer al Valencia por un contundente 5-0 en Mestalla en su presentación más reciente.

Antes de esa goleada, el conjunto azulgrana derrotó a Rayo Vallecano (5-2), además de imponerse en sus otros dos compromisos iniciales. Con el triunfo sobre el Valencia, el Barça alcanzó 17 goles a favor y apenas dos en contra en las primeras cuatro jornadas del campeonato español.

Además, el Barcelona afrontará su 31.ª participación en la fase principal de la Champions League, récord de la competición que comparte con el Real Madrid. El conjunto catalán ha participado en todas las ediciones desde la temporada 2003/04.

Feyenoord, invicto en la Eredivisie

El Feyenoord llegará a Barcelona con buenas sensaciones, aunque su comienzo en la Eredivisie ha sido menos contundente que el del conjunto catalán.

El equipo de Róterdam se mantenía invicto después de las primeras cuatro jornadas, con dos victorias y dos empates. Entre sus resultados destaca el empate 2-2 ante el ADO Den Haag, encuentro en el que tuvo que remontar una desventaja de dos goles.

En su partido más reciente antes de viajar a España, el Feyenoord consiguió una importante victoria 3-1 sobre el NEC Nijmegen, resultado que le permitió llegar al debut europeo con confianza.

Un historial muy corto

A pesar de la importancia histórica de ambos clubes, Barcelona y Feyenoord solamente se han enfrentado una vez en competición oficial antes del duelo de este miércoles.

El único antecedente se produjo en la segunda ronda de la Copa de Europa 1974/75. El partido de ida, disputado en Róterdam, terminó 0-0, dejando todo abierto para la vuelta. En el segundo encuentro, jugado en Barcelona, el conjunto azulgrana se impuso 3-0, gracias a un espectacular hat-trick de Carles Rexach, sellando así su clasificación.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Feyenoord en la Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre

Hora: 11:45 A.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes