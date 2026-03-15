UCL Champions League -  15 de marzo de 2026 - 12:30

FC Barcelona vs Newcastle: Fecha, hora y dónde ver vuelta de 8vos de Champions League

El FC Barcelona y el Newcastle se enfrentarán de nuevo en los octavos de final de Champions League en la vuelta.

FC Barcelona vs Newcastle: Fecha

FC Barcelona vs Newcastle: Fecha, hora y dónde ver vuelta de 8vos de Champions League

El FC Barcelona le toca recibir al Newcastle en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles 18 de marzo.

El resultado de la ida fue empate 1-1 donde el Newcastle parecía lo ganaba en casa, pero sobre el final en el agregado el Barcelona logró marcar y dejar todo igual para la vuelta.

Newcastle llega a este partido con victoria ante el Chelsea en la Premier League, mientras que el FC Barcelona goleó 5-2 al Sevilla en su compromiso de LaLiga en España.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Newcastle en Champions League

Fecha: Miércoles, 18 de marzo de 2026

Hora: 12:45 pm

Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona

Donde seguir: Redes sociales y página web de Deportes RPC

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