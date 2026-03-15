FC Barcelona vs Newcastle: Fecha, hora y dónde ver vuelta de 8vos de Champions League

El FC Barcelona le toca recibir al Newcastle en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles 18 de marzo.

El resultado de la ida fue empate 1-1 donde el Newcastle parecía lo ganaba en casa, pero sobre el final en el agregado el Barcelona logró marcar y dejar todo igual para la vuelta.

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