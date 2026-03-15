FC Barcelona vs Newcastle: Fecha, hora y dónde ver vuelta de 8vos de Champions League

El FC Barcelona le toca recibir al Newcastle en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles 18 de marzo.
Newcastle llega a este partido con victoria ante el Chelsea en la Premier League, mientras que el FC Barcelona goleó 5-2 al Sevilla en su compromiso de LaLiga en España.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Newcastle en Champions League
Fecha: Miércoles, 18 de marzo de 2026
Hora: 12:45 pm
Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona
Donde seguir: Redes sociales y página web de Deportes RPC