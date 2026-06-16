Mundial 2026: Francia suma sus primeros tres puntos ante Senegal.

Dos goles de Kylian Mbappé, en los minutos 66 y el 96, y uno de Bradley Barcola, en el 82, dieron este martes la victoria a la selección de Francia frente a Senegal, en el estreno de ambos en el Mundial 2026 en el estadio Metlife.

En el minuto 94, Ibrahim Mbaye anotó el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé respondió de inmediato en la siguiente jugada para sentenciar el triunfo por 3-1.

Fue un partido muy disputado y con muchas opciones por ambos bandos. En la primera parte, la selección africana supo cómo hacerle partido a los dirigidos por Didier Deschamps; sin embargo, en la segunda mitad "Les Bleus" empezaron a arrinconar a Senegal bajo el fuerte sol de New Jersey, para luego tomar la ventaja, ampliar el marcador y asegurar la victoria

Con 27 años, Mbappé está cerca de superar el récord goleador en mundiales

Con sus dos anotaciones ante Senegal, Kylian Mbappé llegó a 14 goles en mundiales y empató a Gerd Müller, solo es superado por Ronaldo Nazario con 15 goles y Miroslav Klose con 16.

Además, superó al legendario delantero Just Fontaine como el mayor goleador francés en la historia de los mundiales y se encuentra a solo tres anotaciones de convertirse en el mejor artillero histórico de la competición.

Francia se posiciona en la punta del grupo I, a falta del partido de Irak ante Noruega en el Boston Stadium.

FUENTE: EFE