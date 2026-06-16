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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 19:01

Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Argentina y Argelia

Las selecciones de Argentina y Argelia confirmaron sus alineaciones para medirse esta noche en la primera del grupo J de la Copa Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas de Argentina y Argelia.
Alineaciones confirmadas de Argentina y Argelia.FOTO: Selección Argentina

Las selecciones de Argentina y Argelia confirmaron a los jugadores que serán de la partida para esta noche, en el enfrentamiento correspondiente a la primera jornada del grupo J en la Copa Mundial 2026.

El encuentro tendrá lugar en el Kansas City Stadium, que tiene capacidad para albergar a 76 mil fanáticos y en el cual se espera un lleno completo.

Titulares de Argentina

  • Emiliano Martínez
  • Gonzalo Montiel
  • Lisandro Martínez
  • Cristian Romero
  • Facundo Medina
  • Rodrigo de Paul
  • Alexis McAllister
  • Enzo Fernández
  • Lionel Messi (C)
  • Lautaro Martínez
  • Thiago Almada

Titulares de Argelia

  • Luca Zidane
  • Aissa Mandi (C)
  • Rayan Ait-Nouri
  • Rafik Belghali
  • Ramy Bensebaini
  • Faris Chaibi
  • Hicham Boudaoui
  • Nabil Bentaleb
  • Ibrahim Maza
  • Amine Gouiri
  • Anis Moussa

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