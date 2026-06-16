Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Argentina y Argelia

Las selecciones de Argentina y Argelia confirmaron a los jugadores que serán de la partida para esta noche, en el enfrentamiento correspondiente a la primera jornada del grupo J en la Copa Mundial 2026.
Titulares de Argentina
- Emiliano Martínez
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Facundo Medina
- Rodrigo de Paul
- Alexis McAllister
- Enzo Fernández
- Lionel Messi (C)
- Lautaro Martínez
- Thiago Almada
Titulares de Argelia
- Luca Zidane
- Aissa Mandi (C)
- Rayan Ait-Nouri
- Rafik Belghali
- Ramy Bensebaini
- Faris Chaibi
- Hicham Boudaoui
- Nabil Bentaleb
- Ibrahim Maza
- Amine Gouiri
- Anis Moussa