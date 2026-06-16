Mundial 2026: Lionel Messi brilló en victoria de Argentina ante Argelia

La estrella de la selección de Argentina Lionel Messi lideró el triunfo de su onceno con una gran actuación ante Argelia en su estreno en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los dirigidos por Lionel Scaloni arrancaron con todo en la defensa de su título conseguido en Qatar 2023 y de inmediato salieron a buscar el partido, haciendo circular la pelota de lado y lado en el Estadio de Kansas City, mientras que Lionel Messi se mostraba muy participativo.

Después de dos goles anulados, uno para cada equipo, Lionel Messi apareció sobre el minuto n17' para abrir el marcador de buena manera con tiro de pierna izquierda que venció a Luca Zidane Fernández, que pudo hacer algo más ante el tiro de la estrella del Inter Miami de la MLS.

Argelia respondió, pero no pudo igualar las acciones y el primer tiempo terminó por la mínima para la albiceleste, que tuvo par de jugadas en ofensiva, pero con poca claridad en el último pase.

Segundo tiempo de más goles de Messi en la Copa Mundial 2026

Al 60' Lionel Messi aprovechó un rebote en el área, que dejó Luca tras el tiro potente de Alexis Mac Allister para aumentar la ventaja en el marcador.

El propio Messi apareció nuevamente, ahora para poner el definitivo 3-0 con remate brillante de pierna izquierda sobre el minuto 76' del duelo, para liderar la tabla de goleadores y anotarse un hat trick.

La selección Argentina cerró bien en defensa y suman 3 puntos, con un extraordinario Lionel Messi, que arranca con victoria la Copa Mundial de la FIFA.