Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 17 de junio Foto: FPF

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este miércoles 17 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos, incluyendo el de la selección de Panamá.

A primera hora, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá a la República Democrática del Congo en el grupo K, que se completará con el choque entre Uzbekistán y la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz en el cierre de la fecha.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse