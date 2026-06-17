| RPC TV Panamá
FUTBOL Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 07:22

Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 17 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este miércoles 17 de junio con cuatro choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 17 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 17 de junio

Foto: FPF

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este miércoles 17 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos, incluyendo el de la selección de Panamá.

A primera hora, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá a la República Democrática del Congo en el grupo K, que se completará con el choque entre Uzbekistán y la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz en el cierre de la fecha.

El segundo encuentro de la jornada lo disputará Inglaterra y Croacia, para luego darle paso al choque de la selección de Panamá de Thomas Christiansen, frente a Ghana en el grupo L.

Partidos para hoy, miércoles 17 de junio - Copa Mundial 2026

  • Portugal vs Congo - Estadio de Houston (12:00 pm) en vivo por RPC
  • Inglaterra vs Croacia - Estadio de Dallas (3:00 pm)
  • Ghana vs Panamá - Estadio Toronto (6:00 pm) en vivo por RPC
  • Uzbekistán vs Colombia - Estadio Ciudad de México (9:00 pm)

En esta nota:
Seguir leyendo

Ghana vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial 2026

Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Ghana

Mundial 2026: EN VIVO, tabla de posiciones en la fase de grupos

Recomendadas

Últimas noticias