Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 17 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este miércoles 17 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos, incluyendo el de la selección de Panamá.
El segundo encuentro de la jornada lo disputará Inglaterra y Croacia, para luego darle paso al choque de la selección de Panamá de Thomas Christiansen, frente a Ghana en el grupo L.
Partidos para hoy, miércoles 17 de junio - Copa Mundial 2026
- Portugal vs Congo - Estadio de Houston (12:00 pm) en vivo por RPC
- Inglaterra vs Croacia - Estadio de Dallas (3:00 pm)
- Ghana vs Panamá - Estadio Toronto (6:00 pm) en vivo por RPC
- Uzbekistán vs Colombia - Estadio Ciudad de México (9:00 pm)