Champions League -  18 de octubre de 2025 - 11:58

FC Barcelona vs Olympiacos: Fecha

FC Barcelona vs Olympiacos: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

Luego de su victoria en tiempo añadido en LaLiga, FC Barcelona ahora piensa en la UEFA Champions League con el Olympiacos griego.

Por un lado el FC Barcelona llegó a 22 puntos en LaLiga luego de derrotar al Girona en la fecha 9 gracias a los goles de Pedri y Ronald Araujo. En la Champions suman tres puntos, luego de una victoria y una derrota en sus dos primeros encuentros.

Mientras tanto el Olympiacos suma 16 puntos en 7 partidos en la Super Liga de Grecia. Vienen de ganar 2-0 a el AEL con doblete de Ayoub El Kaabi. En Liga de Campeones tienen un punto, tras perder y empatar en las dos primeras fechas.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Olympiacos en la Champions League

Fecha: Martes 21 de octubre

Hora: 11:45 A.M.

Lugar: Estadio Olímpico Lluís Companys

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

