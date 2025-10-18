FC Barcelona vs Olympiacos: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

Luego de su victoria en tiempo añadido en LaLiga, FC Barcelona ahora piensa en la UEFA Champions League con el Olympiacos griego.
Mientras tanto el Olympiacos suma 16 puntos en 7 partidos en la Super Liga de Grecia. Vienen de ganar 2-0 a el AEL con doblete de Ayoub El Kaabi. En Liga de Campeones tienen un punto, tras perder y empatar en las dos primeras fechas.
Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Olympiacos en la Champions League
Fecha: Martes 21 de octubre
Hora: 11:45 A.M.
Lugar: Estadio Olímpico Lluís Companys
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes