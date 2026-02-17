UCL Champions League -  17 de febrero de 2026 - 17:36

Fede Valverde indignado por lo que pasó con Vinicius y Gianluca Prestianni

Fede Valverde habló luego de la victoria del Real Madrid y se le preguntó sobre la situación con Vinicius.

JUAN MABROMATA / AFP

El uruguayo Fede Valverde dijo, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid (0-1) de este martes, donde Vinicius denunció insultos racistas del extremo argentino Prestianni, que duda "que una cámara no haya visto eso".

El medio uruguayo calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de "algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".

Fede Valverde feliz por el resultado, pero triste

El árbitro francés François Letexier, que aplicó el protocolo antirracista a instancias de Vinicius, mantuvo el encuentro parado para investigar lo sucedido durante siete minutos.

En relación al partido, Valverde mostró su alegría y reconoció que si todos presionan "es mucho más fácil".

