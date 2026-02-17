Fede Valverde indignado por lo que pasó con Vinicius y Gianluca Prestianni JUAN MABROMATA / AFP

El uruguayo Fede Valverde dijo, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid (0-1) de este martes, donde Vinicius denunció insultos racistas del extremo argentino Prestianni, que duda "que una cámara no haya visto eso".

El medio uruguayo calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de "algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".

