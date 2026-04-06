 Ferland Mendy entrena con el Real Madrid pero no estará listo para Champions

Ferland Mendy, lateral izquierdo del Real Madrid, se entrenó este lunes junto al resto del grupo durante una parte del entrenamiento en la víspera del choque que disputará su equipo frente al Bayern Múnich para el que está prácticamente descartado.
Su sobresaliente actuación en Vigo y su posterior continuidad en la primera parte frente al City generó esperanzas en la afición del Real Madrid, dubitativa con los otros dos laterales zurdos de la plantilla del conjunto blanco: Álvaro Carreras y Fran García.
Ferland Mendy se recupera
Sin embargo, Mendy no completó todo el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Solo participó en una parte de la sesión y, salvo sorpresa, no estará listo para enfrentarse al Bayern en el Bernabéu. Aún debe apurar sus plazos y Arbeloa elegirá entre Carreras o Fran García para cubrir el costado derecho de su zaga.
No será la única ausencia obligada del Real Madrid para recibir al Bayern. Tampoco estarán Thibaut Courtois y Rodrygo, ambos lesionados y que este lunes continuaron con sus procesos de recuperación al margen del equipo.