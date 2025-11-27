Kylian Mbappé fue elegido el MVP de la jornada 5 de Champions League FOTO / EFE

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue declarado mejor jugador de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que consiguió los cuatro tantos de su equipo para ganar en el campo del Olympiacos por 3-4.

El atacante galo superó en la elección al portugués Vitinha, autor de un triplete en el triunfo del PSG sobre el Tottenham (5-3); al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo doblete permitió al Marsella remontar al Newcastle (2-1); y al guineano Serhou Guirassy, que abrió con otros dos tantos el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Villarreal (4-0).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse