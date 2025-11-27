Kylian Mbappé fue elegido el MVP de la jornada 5 de Champions League

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue declarado mejor jugador de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que consiguió los cuatro tantos de su equipo para ganar en el campo del Olympiacos por 3-4.
Kylian Mbappé la figura del Real Madrid
Es la segunda vez esta temporada que Mbappé, máximo artillero del torneo con nueve dianas hasta el momento, es elegido mejor jugador de la jornada tras recibir el reconocimiento en la segunda. Los otros elegidos fueron el inglés Marcus Rashford (Barcelona) en la primera, el español Fermín López (Barcelona) en la tercera y el también inglés Phil Foden (Manchester City) en la cuarta.