Kylian Mbappé fue elegido el MVP de la jornada 5 de Champions League

Kylian Mbappé fue elegido el Mejor Jugador de la quinta jornada de la Champions League en la fase liga por su póker.

FOTO / EFE

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue declarado mejor jugador de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que consiguió los cuatro tantos de su equipo para ganar en el campo del Olympiacos por 3-4.

El atacante galo superó en la elección al portugués Vitinha, autor de un triplete en el triunfo del PSG sobre el Tottenham (5-3); al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo doblete permitió al Marsella remontar al Newcastle (2-1); y al guineano Serhou Guirassy, que abrió con otros dos tantos el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Villarreal (4-0).

Kylian Mbappé la figura del Real Madrid

Es la segunda vez esta temporada que Mbappé, máximo artillero del torneo con nueve dianas hasta el momento, es elegido mejor jugador de la jornada tras recibir el reconocimiento en la segunda. Los otros elegidos fueron el inglés Marcus Rashford (Barcelona) en la primera, el español Fermín López (Barcelona) en la tercera y el también inglés Phil Foden (Manchester City) en la cuarta.

