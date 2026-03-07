CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  7 de marzo de 2026 - 17:28

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos ida de Champions League

El FC Barcelona y el Newcastle se vuelven a ver las caras en la UEFA Champions League 25-26 en los 8vos de final, luego que se midieran en la fase de liga.

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha

Por un lado los de Hansi Flick avanzaron directo a esta fase luego de quedar quintos con 16 puntos. Ellos vienen de ganar 1-0 al Athletic Club luego de un golazo de Lamine Yamal.

Mientras tanto las "Urracas" jugaron los playoffs tras quedar en el puesto 12 con 14 puntos. Dejaron atrás al Qarabaq luego de un 9 - 3 en el global. Por su parte en la Premier League cayeron 3-1 ante el Manchester City.

En el último partido entre ellos, el Barca ganó 2-1 con doblete de Marcus Rashford.

Fecha, hora y dónde seguir Newcastle vs FC Barcelona en la UEFA Champions League

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: St. James Park

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

