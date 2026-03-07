Clásico Mundial 2026: José Mayorga responde a las críticas tras estreno con derrota de Panamá

José Mayorga, manager de la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026 , habló de la derrota de ayer ante Cuba en el estreno del torneo.

"Al final del día de mi parte trato de no ver eso para ser honesto, hay gente que hasta escribe y todo, pero al final del día nosotros estamos aquí tratando de hacer un trabajo, ninguna de las personas que están dentro del terreno tanto jugadores como coaches quieran hacer algo que perjudiquen al juego.

Mayorga añadió: "Al final del día lo que vamos a afrontar con este reto, tratar de hacerlo de la misma manera, hacer las cosas necesarias para sacar el partido, es demasiado importante para nosotros ponernos 1-1 para estar en esa pelea sabiendo lo importante y corto que es el torneo".

Para el segundo partido Panamá se mide ante Puerto Rico, equipo local que ganó en su estreno a Colombia.