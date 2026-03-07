Manuel Neuer será baja para Champions League por una pequeña rotura muscular

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, sufre una “una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo”, según determinaron los exámenes médicos, tras lesionarse en el primer tiempo del partido del viernes de la Bundesliga alemana contra el Borussia Moenchengladbach, según informó su club y se perderá la Champions League.
Manuel Neuer baja sensible
Jonas Urbig, que ya fue su recambio en el encuentro de este viernes, cuando reapareció de una lesión Neuer pero debió ser sustituido al descanso, lo suplirá en los próximos partidos.