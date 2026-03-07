Manuel Neuer será baja para Champions League por una pequeña rotura muscular

Manuel Neuer , portero del Bayern Múnich, sufre una “una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo”, según determinaron los exámenes médicos, tras lesionarse en el primer tiempo del partido del viernes de la Bundesliga alemana contra el Borussia Moenchengladbach, según informó su club y se perderá la Champions League.

“Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico” del Bayern, que especificó que el capitán “causará baja por el momento”, con lo que se perderá ya el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Atalanta en Bérgamo, aunque su periodo de inactividad se prolongará más allá, al menos unas dos semanas, como suele ser habitual con este tipo de dolencias.