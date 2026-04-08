Once del FC Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en Champions League

El FC Barcelona ya tiene definida su alineación para enfrentar al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo clave disputado en el Spotify Camp Nou.

El técnico Hansi Flick apuesta por un equipo equilibrado pero claramente ofensivo, con una mezcla de juventud y experiencia para intentar sacar ventaja en casa.

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Alineación del FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Portero: Joan García

Joan García Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo Mediocampo: Eric García, Pedri, Dani Olmo

Eric García, Pedri, Dani Olmo Delantera: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

El conjunto blaugrana presenta un tridente ofensivo de alto nivel con Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford, combinando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.

En el mediocampo, la presencia de Pedri será clave para manejar el ritmo del partido, acompañado por Eric García y Dani Olmo, quienes aportan dinámica y llegada al área rival.

En defensa, destaca la juventud de Cubarsí junto a Gerard Martín, respaldados por la experiencia de Koundé y Cancelo en los laterales.

El Barça llega con bajas sensibles como Raphinha y Frenkie de Jong, pero mantiene una estructura competitiva que refleja la idea ofensiva de Flick para este tipo de eliminatorias.