Once del FC Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en Champions League

El FC Barcelona ya tiene definida su alineación para enfrentar al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo clave disputado en el Spotify Camp Nou.
Alineación del FC Barcelona vs Atlético de Madrid
- Portero: Joan García
- Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo
- Mediocampo: Eric García, Pedri, Dani Olmo
- Delantera: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford
El conjunto blaugrana presenta un tridente ofensivo de alto nivel con Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford, combinando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.
En el mediocampo, la presencia de Pedri será clave para manejar el ritmo del partido, acompañado por Eric García y Dani Olmo, quienes aportan dinámica y llegada al área rival.
En defensa, destaca la juventud de Cubarsí junto a Gerard Martín, respaldados por la experiencia de Koundé y Cancelo en los laterales.
El Barça llega con bajas sensibles como Raphinha y Frenkie de Jong, pero mantiene una estructura competitiva que refleja la idea ofensiva de Flick para este tipo de eliminatorias.