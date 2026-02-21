Real Madrid vs Benfica: Fecha, hora y dónde ver vuelta de Playoffs de Champions League

El Real Madrid se enfrentará nuevamente el SL Benfica, pero esta vez en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de playoffs de la UEFA Champions League.

Los merengues tienen una pequeña ventaja 1-0 ante el Benfica con el gol de ida de Vinicius Jr.

Ambos equipos necesitan sacar un resultado positivo para clasificar a los octavos de final de la Champions League.

El equipo blanco viene de perder 2-1 ante Osasuna en su visita en Pamplona y tienen la carga de intentar un empate o una victoria para poder avanzar de ronda.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Benfica en Champions League