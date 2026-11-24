Minuto a minuto del duelo del Real Madrid ante el PSV en la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.
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El Real Madrid recibirá en el estadio Santiago Bernabéu al PSV por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, repasa todos los detalles en esta nota en vivo, con jugadas, goles, polémicas y más.
24-11-2026 16:52
¡Finaliza el encuentro! Real Madrid 5 - PSV 1
24-11-2026 16:50
Se añaden 3 minutos de tiempo extra
24-11-2026 16:48
88' Amarilla para Dest tras un pisotón sobre Vinicius.
24-11-2026 16:45
87' ¡GOOOOOOL! Llego el quinto por parte de Vinícius Júnior
46' ¡Triple cambio de Mourinho: entran Bellingham, Huijsen y Konaté!
24-11-2026 16:07
Empieza la segunda parte de este encuentro. Real Madrid 0 - 1 PSV
24-11-2026 15:50
SE ACABAN LOS PRIMEROS 45 MINUTOS
24-11-2026 15:49
45 +2 Sano recibe pase de Perisic, el balón pasa cerca del palo
24-11-2026 15:47
45 +1 Mbappé dispara pero el balón se va interceptado por Geertruida
24-11-2026 15:46
Se agregan 3 minutos de tiempo extra
24-11-2026 15:44
43' Amarilla para Antonio Rüdiger por una entrada a destiempo sobre Til
24-11-2026 15:43
42' Llega Cucurella para despejar un balonazo peligroso
24-11-2026 15:42
41' Amarilla para Filip Kostic
24-11-2026 15:41
39' Mijans perdona el segundo con un zurazo que se fue cerca dell palo
24-11-2026 15:39
38' Fuera de Juego para Vinicius que se adelanto al recibir un pase de Mbappé
24-11-2026 15:37
35' Arda Güler es frenado por la buena defensa Obispo que intento adelantar por el área
24-11-2026 15:34
34' Mbappé dispara fuera del área y pasa cerca del arco
24-11-2026 15:33
32' ¡GOOOOOOOL! El PSV abre el marcador con penal cobrado por Perisic
¡PATEÓ CON TODA LA EXPERIENCIA! Perisic definió con toda su calidad, abrió el pie y la colocó contra el palo para abrir el marcador en favor del PSV ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/24TVUB9yYu