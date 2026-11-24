¡Finaliza el encuentro! Real Madrid 5 - PSV 1

Se añaden 3 minutos de tiempo extra

88' Amarilla para Dest tras un pisotón sobre Vinicius.

87' ¡GOOOOOOL! Llego el quinto por parte de Vinícius Júnior Vinícius Júnior makes it fiveReal Madrid 5-1 PSV pic.twitter.com/90DFVNJdSn — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 24, 2026

84' ¡DOBLETE DE MBAPPÉ! El Real Madrid de impone 4 - 1 sobre el PSV Real Madrid are amazing at second half. 4th goal by Kylian MbappéReal Madrid 4-1 PSV pic.twitter.com/hL6un4je3m — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 24, 2026

82' Último cambio del PSV. Entra Ayoni Santos por Van Bommel.

80' Amarilla para Camavinga por una entrada sobre Mijnans. Tocó balón primero, pero luego la pierna del jugador del PSV.

79' Sale Diomande y deja su lugar para entre Brahim.

76' Cuarto cambio del PSV. Entra Flamingo por Sano.

73' Buena defensa de Konaté que reaccionó muy bien yendo al suelo para desviar el disparo de Van Bommel.

72' Vinicius llega por el interior del área pero Bellingham no llega al remate

70' Doble cambio en el PSV. Entran Yarek y Noah Fernández por Kostic y Wanner.

69' Minutos para Camavinga que entra en el lugar de Güler.

68' Otro poste para Vinicius Que sigue en busca de su gol

65' Vinícius buscaba el suyo pero pega al poste

64' ¡¡GOOOOOOOOL!! Aparece Mbappé para poner el 3 - 1 para el Real Madrid ¡FALTABA EL DE KIKI! Arda Guler recuperó la pelota tras un error en el fondo del PSV y asistió a Mbappé para que marque el tercer gol de Real Madrid.



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60' ¡GOOOOOOLAZOOOOOO! Jude Bellingham aparece con un golazo para poner el marcador 2 - 1 Jude Bellingham crazy strike !!!Real Madrid 2-1 PSV pic.twitter.com/D4YUXVMiLe — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 24, 2026

58' Fuera de juego para Arda Güler

55' Bellingham remata un centro que repele a Kovar

52' Mbappé busco el suyo sacando un disparo pero Kovar reacciono rápido para sacarlo

51' Arda Güler llega al corazón del área con un disparo de pierna derecha

49' ¡GOOOOOOOOL! Llega Valverde para empatar el marcador ¡¡FEDERICO PARA EMPATARLO!! Arda Guler metió una asistencia TOP de taco y Valverde definió a colocar para igualar el marcador para Real Madrid ante PSV.



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46' ¡Triple cambio de Mourinho: entran Bellingham, Huijsen y Konaté!

Empieza la segunda parte de este encuentro. Real Madrid 0 - 1 PSV

SE ACABAN LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

45 +2 Sano recibe pase de Perisic, el balón pasa cerca del palo

45 +1 Mbappé dispara pero el balón se va interceptado por Geertruida

Se agregan 3 minutos de tiempo extra

43' Amarilla para Antonio Rüdiger por una entrada a destiempo sobre Til

42' Llega Cucurella para despejar un balonazo peligroso

41' Amarilla para Filip Kostic

39' Mijans perdona el segundo con un zurazo que se fue cerca dell palo

38' Fuera de Juego para Vinicius que se adelanto al recibir un pase de Mbappé

35' Arda Güler es frenado por la buena defensa Obispo que intento adelantar por el área

34' Mbappé dispara fuera del área y pasa cerca del arco

32' ¡GOOOOOOOL! El PSV abre el marcador con penal cobrado por Perisic ¡PATEÓ CON TODA LA EXPERIENCIA! Perisic definió con toda su calidad, abrió el pie y la colocó contra el palo para abrir el marcador en favor del PSV ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/24TVUB9yYu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

30' Amarilla para Tchouameni por pisotón con Mijans

29' Penal a favor del PSV

28´Partido detenido por posible penal. Verificación en el VAR

27' Sano dispara desde medio campo y el balón pasa cerca del palo

26' Mijans buscó filtrar un pase para Perisic pero salió desviado

23' Militao saca un pase para Mbappé desviado

20' Valverde intercepta un pase de Mijans al borde del área de los merengues

18' Militao se muestra veloz al cortar el avance de Van Bommel por banda

13' Mbappé sale con Arda pero su pase para el turco sale desviado

12' Militao despeja de cabeza balonazo de Perisic

8' Sano filtra estrellando el balón en el lateral de la red

5' Vinicius intenta desbordar por linea de fondo pero el balón sale desviado

4' Bommel tira y queda en manos del portero

3' Cucurella se equivoca en el pase y se lo lleva Minjans

2' Centro de cabeza de Perisic sale desviado

1' Valverde interceptó un intento de pase de tacón de Til para Van Bommel.

¡Pitazo inicial! Empiezan los primeros 45 minutos del encuentro

Salen los 22 protagonistas al campo de juego

Alineación del Real Madrid para este encuentro ¡Nuestro XI inicial!@PSV pic.twitter.com/XGjFbydvd4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2026

XI inicial del PSV ante el Real Madrid XI Paul Wanner keert terug in de basis.#UCL #RMAPSV pic.twitter.com/kvTrz5fWvd — PSV (@PSV) November 24, 2026