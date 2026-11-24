El Real Madrid tiene un solo objetivo este martes en la fase liga de la UEFA Champions League en su jornada 5 cuando reciba al PSV en el Santiago Bernabéu y es mantener el invicto.
Alineación del Real Madrid ante el PSV
En la portería se ubica Thibaut Courtois. En defensa aparecen Federico Valverde, como lateral derecho; Éder Militão y Antonio Rüdiger en la pareja de centrales, mientras que Marc Cucurella ocupa el lateral izquierdo.
En la media cancha estarán Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva, mientras que en la zona ofensiva aparecen Arda Güler, Yan Diomande, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
Jude Bellingham y Dean Huijsen entran como suplentes.