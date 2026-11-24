Alineación del Real Madrid para medirse al PSV en la J5 de Champions League

El Real Madrid tiene un solo objetivo este martes en la fase liga de la UEFA Champions League en su jornada 5 cuando reciba al PSV en el Santiago Bernabéu y es mantener el invicto.

José Mourinho y el Real Madrid vienen de una remontada este sábado contra el Celta en un juego donde hubo varias rotaciones y con un Kylian Mbappé que falló un penal, pero Bellingham y Espí salieron al rescate.

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Alineación del Real Madrid ante el PSV

En la portería se ubica Thibaut Courtois. En defensa aparecen Federico Valverde, como lateral derecho; Éder Militão y Antonio Rüdiger en la pareja de centrales, mientras que Marc Cucurella ocupa el lateral izquierdo.

En la media cancha estarán Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva, mientras que en la zona ofensiva aparecen Arda Güler, Yan Diomande, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Jude Bellingham y Dean Huijsen entran como suplentes.