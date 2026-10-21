Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO: Jornada 3 de la UEFA Champions League

90´+3 Espí no encuentra el remate de Endrick en el área pequeña.
21-10-2026 15:53
90´Añaden +3 minutos de tiempo extra.
21-10-2026 15:52
89´Carlos Espí busca el suyo con un derechazo que quedo al lateral de la red.
21-10-2026 15:51
88´Cambio para el Real Madrid. Salen Mbappé y Bellingham. Entran a la chanca Carlos Espí y Endrick
21-10-2026 15:49
87´¡GOOOOOL DE DIOMANDEEEE! Tremendo bombazo de Yan Diomande que amplía el marcador a a favor de los merengues 4-1
¡¡¡NO HAY PALABRA PARA DESCRIBIR LA LOCURA QUE HIZO DIOMANDÉ!!! ¡¡INFERNAL VOLEA Y GOLAZO PARA EL 4-1 DE REAL MADRID VS. LEIPZIG!!Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/Z0XG06XEdu
78´Cambio del Madrid. Brahim Díaz entra por Arda Güler
21-10-2026 15:38
77´Último cambio del RB Leipzig. Entra Baumgartner por Nkunku.
21-10-2026 15:38
74´Potente bombazo de Reitz desde fuera del área termina en las manos de Courtois
21-10-2026 15:33
72´¡Doble cambio para RB Leipzig! Se marchan Nusa y Raum y entran Finkgräfe y Gomis
21-10-2026 15:30
70´¡Cambio para los merengues! Sale Vinicius y Carreras y entran al campo Cucurella Diomande
21-10-2026 15:29
67´Amarilla para el defensa del Real Madrid Álvaro Carreras por un pisotón a destiempo
21-10-2026 15:26
65´Remate de zurda a larga distancia de Camavinga termina en las manos de Vandevoordt
21-10-2026 15:24
63´Doble cambio para RB Leipzig. Entran Maksimovic y Reitz por Gruda y El-Aynaoui.
21-10-2026 15:23
61´Falta para Camavinga por derribar a Gruda en un intento de remate
21-10-2026 15:21
57´Arda busca su doblete con una llegada al borde del área . El disparo llego a manos del arquero
21-10-2026 15:19
54´Mbappé busca el tercero. De pierna izquierda manda su disparo contra el lateral de la red
21-10-2026 15:14
51´¡GOOOOOOOOOOOL! Arda Güler pone el segundo para el Real Madrid
¡ELLOS SE DIVIERTEN EN CASA! Gran pared entre Vini y Bellingham, centro para Mbappé que definió peor Arda Guler la empujó sobre la línea y sentenció el 2-0 de Real Madrid vs. Leipzig.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/FX9J9ovNOm
49´Pisotón de Bernardo Silva sobre Romulo. El madridista se disculpo de inmediato
21-10-2026 15:07
47´Valverde filtra tremenda llegada pero Vandevoordt tocó lo justo para desviarlo
21-10-2026 15:05
¡Arranca la segunda parte! Sin cambios para ningún equipo
21-10-2026 14:49
Se acaban los primeros 45 minutos en el Bernabéu.
21-10-2026 14:48
45´Añaden un minuto de tiempo extra
21-10-2026 14:47
44´ ¡El casi casi de Vini! El brasileño llega desde larga distancia pero es tapada por Vandevoordt
21-10-2026 14:45
43´¡Gooooooool! Bernardo Silva habilita el primer gol del encuentro. Real Madrid 1-0 Rb Leipzig
¡GOL DE GOLEADOR DE BERNARDO SILVA! El portugués estaba en el lugar indicado para empujarla y anotar su primer gol con la camiseta de Real Madrid en el 1-0 vs. Leipzig.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/EigeNQFyrY