Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO: Jornada 3 de la UEFA Champions League

¡Finaliza el partido! Real Madrid golea 4-1 al RB Leipzig antes del clásico. El Real Madrid ganó, gustó y goleó ante el Leipzig . pic.twitter.com/WfM8m46N3A — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 21, 2026

90´+3 Espí no encuentra el remate de Endrick en el área pequeña.

90´Añaden +3 minutos de tiempo extra.

89´Carlos Espí busca el suyo con un derechazo que quedo al lateral de la red.

88´Cambio para el Real Madrid. Salen Mbappé y Bellingham. Entran a la chanca Carlos Espí y Endrick

87´¡GOOOOOL DE DIOMANDEEEE! Tremendo bombazo de Yan Diomande que amplía el marcador a a favor de los merengues 4-1 ¡¡¡NO HAY PALABRA PARA DESCRIBIR LA LOCURA QUE HIZO DIOMANDÉ!!! ¡¡INFERNAL VOLEA Y GOLAZO PARA EL 4-1 DE REAL MADRID VS. LEIPZIG!!Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Z0XG06XEdu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

86´Baku marca centro de pierna derecha y roza con Huijsen. No hay acción

84´¡GOOOOOL DEL RB LEIPZIG! Gomis aparece para recortar distancia. GOOOOALTidiam Gomis 85'Real Madrid 3-1 Leipzig pic.twitter.com/cINXWmlOC5 — X_GÖAL (@Xrkt111686) October 21, 2026

83´¡GOOOOOOOOOL! Aparece Kylian Mbappé para poner el marcador 3-0 GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ!!! ASISTENCIA DE DIOMANDE.REAL MADRID 3-0 LEIPZIGVAMOS!!!!! pic.twitter.com/ZPpjUg8NGn — MT2 (@madrid_total2) October 21, 2026

78´Cambio del Madrid. Brahim Díaz entra por Arda Güler

77´Último cambio del RB Leipzig. Entra Baumgartner por Nkunku.

74´Potente bombazo de Reitz desde fuera del área termina en las manos de Courtois

72´¡Doble cambio para RB Leipzig! Se marchan Nusa y Raum y entran Finkgräfe y Gomis

70´¡Cambio para los merengues! Sale Vinicius y Carreras y entran al campo Cucurella Diomande

67´Amarilla para el defensa del Real Madrid Álvaro Carreras por un pisotón a destiempo

65´Remate de zurda a larga distancia de Camavinga termina en las manos de Vandevoordt

63´Doble cambio para RB Leipzig. Entran Maksimovic y Reitz por Gruda y El-Aynaoui.

61´Falta para Camavinga por derribar a Gruda en un intento de remate

57´Arda busca su doblete con una llegada al borde del área . El disparo llego a manos del arquero

54´Mbappé busca el tercero. De pierna izquierda manda su disparo contra el lateral de la red

51´¡GOOOOOOOOOOOL! Arda Güler pone el segundo para el Real Madrid ¡ELLOS SE DIVIERTEN EN CASA! Gran pared entre Vini y Bellingham, centro para Mbappé que definió peor Arda Guler la empujó sobre la línea y sentenció el 2-0 de Real Madrid vs. Leipzig.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FX9J9ovNOm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

49´Pisotón de Bernardo Silva sobre Romulo. El madridista se disculpo de inmediato

47´Valverde filtra tremenda llegada pero Vandevoordt tocó lo justo para desviarlo

¡Arranca la segunda parte! Sin cambios para ningún equipo

Se acaban los primeros 45 minutos en el Bernabéu.

45´Añaden un minuto de tiempo extra

44´ ¡El casi casi de Vini! El brasileño llega desde larga distancia pero es tapada por Vandevoordt

43´¡Gooooooool! Bernardo Silva habilita el primer gol del encuentro. Real Madrid 1-0 Rb Leipzig ¡GOL DE GOLEADOR DE BERNARDO SILVA! El portugués estaba en el lugar indicado para empujarla y anotar su primer gol con la camiseta de Real Madrid en el 1-0 vs. Leipzig.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EigeNQFyrY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

41´Courtois detiene el bombazo de Nkunku

38´Lo busca Bellingham pero se le va ligeramente por encima de la porteria

36´Gruda se queja por agarron con Carreras. Pide falta pero Istvan Kovacs le dice que no había imputación

31´Nusa lanza derechazo pero Rüdiger llega para bloquearlo

28´El casi primero del Madrid por parte de Vinicius por banda izquierda queda interceptado por la defenda del Leizpig

27´Tremenda atajada de Courtois tras el remate al arco de Romulo del RB Leipzig

25´Fuera de juego para Bernardo Silva cuando recibía el balón dentro del área

23´Pase filtrado de Gruda es cortado por el central del Real Madrid Huijsen

20´Vinicius no encuentra el pase de Mbappé tras el remate del francés

19´Baku llega al área madridista pero Courtois tapa la jugada

18´Fuera de juego para Mbappé

16´Bernardo Silva no acertó el remate al arco tras el pase al primer palo de la portería alemana.

14´El extremo del RB Leipzig llegó al área madridista pero llega Carreras a parar el saque

11´Juegan el saque de esquina en corto pero Mbappé perdió el balón en banda contraria

10´Saque de esquina para el Real Madrid

7´ Güler tira centro pero llegó antes Baku para despejar

4´El atacante francés Nkunku tira un centro que se pasa del área

2´ Rüdiger recibe falta

¡Pitazo inicial! Empiezan los primeros 45 minutos de este encuentro

¡Suena el himno de la Champions! Saltan al campo los 22 protagonistas

Once del Leipzig Alineación para el duelo contra el Real Madrid. Alineación del Leipzig para su duelo ante el Real Madrid. #UCL #ChampionsRPC pic.twitter.com/i7V0sKjWIR — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 21, 2026

La llegada El Real Madrid ya se encuentra en el Bernabéu ¡Hola, equipo! pic.twitter.com/Gpzhz2sUmh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 21, 2026

Once del Real Madrid Bernardo Silva y varias novedades en el once de José Mourinho ¡LOS MERENGUES!Alineación del Real Madrid para medirse al Leipzig en la Champions League. #UCL #ChampionsRPC pic.twitter.com/gybgpDMXzl — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 21, 2026