Champions League: Andrés Andrade titular con el Lask ante Sporting Lisboa

El defensor panameño Andrés Andrade repite como titular para el duelo del Lask Linz ante el Sporting de Lisboa en la tercera jornada de la UEFA Champions League en su fase liga.

El Lask viajó a Portugal para este enfrentamiento donde quieren buscar la primera victoria en la Champions League.

Andrés Andrade lidera al Lask ante el Sporting Lisboa

Andrés Andrade fue el capitán en la jornada 2 cuando recibieron al Liverpool y cayeron 6-3, en la fecha 1 fue titular jugando todo el partido completo pero fue derrota ante el AEK por la mínima.

En Austria, el Lask actualmente está en el tercer lugar con 19 puntos en 9 fechas, el Rapid Viena es el líder con 24 puntos y el RB Salzburg segundo con 21 unidades.