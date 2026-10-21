FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver El Clásico

El FC Barcelona recibirá este domingo al Real Madrid en el clásico español de la jornada 10 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou por la pelea de los primeros lugares en la tabla y el orgullo de ambos clubes.

Los blaugranas llegan después de una amarga derrota ante los Bicampeones de la Champions League, el PSG, en el Parque de los Príncipes, pero liderando LaLiga con 27 puntos y 6 de su rival.

Los merengues por su lado llegan después de su duelo ante el Leipzig y con una victoria el fin de semana ante el Sevilla para su tercer lugar en el torneo español con 21 puntos.

Ambos equipos llegan con bajas para este duelo, Vini Jr es la principal, luego de ser expulsado y suspendido por 4 partidos y la ausencia de Dani Olmo por lesión y de Eric García.

Fecha, hora y dónde ver el duelo FC Barcelona vs Real Madrid en el clásico de la fecha 10 de LaLiga