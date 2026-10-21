Besiktas vs Crystal Palace: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO a Michael Amir Murillo en la Europa League

El Besiktas de Turquía recibirá al Crystal Palace de Inglaterra este jueves 22 de octubre, en un atractivo enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. El compromiso se disputará en Estambul, donde el conjunto turco buscará mantener su paso perfecto en el torneo frente a un rival que necesita recuperarse tras sufrir su primera derrota europea.
El conjunto inglés comenzó su recorrido europeo con una contundente victoria 4-0 ante el Lech Poznan, pero en su segunda presentación cayó 3-2 frente al Olympique de Lyon en Francia. Con tres puntos, el Palace intentará recuperar terreno y demostrar su capacidad para competir fuera de casa.
El cuadro turco tiene experiencia frente a clubes ingleses en competiciones europeas. Antes de este encuentro había disputado 22 partidos oficiales contra equipos de Inglaterra, con un balance de seis victorias, cinco empates y 11 derrotas.
Fecha, hora y dónde seguir Besiktas vs Crystal Palace
Fecha: Jueves 22 de octubre
Hora: 2:00 P.M.
Estadio: Tüpras Stadium
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes