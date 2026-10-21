LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2026 - 09:19

Besiktas vs Crystal Palace: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO a Michael Amir Murillo en la Europa League

Besiktas ha disputado 22 partidos oficiales contra equipos de Inglaterra, con un balance de seis victorias, cinco empates y 11 derrotas.

Besiktas vs Crystal Palace: Fecha

Besiktas vs Crystal Palace: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO a Michael Amir Murillo en la Europa League

FOTO / ChatGPT - Besiktas

El Besiktas de Turquía recibirá al Crystal Palace de Inglaterra este jueves 22 de octubre, en un atractivo enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. El compromiso se disputará en Estambul, donde el conjunto turco buscará mantener su paso perfecto en el torneo frente a un rival que necesita recuperarse tras sufrir su primera derrota europea.

El equipo turco ha tenido un arranque destacado en la competición continental. En su debut goleó 4-1 al Olympique de Marsella y, en la segunda jornada, consiguió un valioso triunfo 3-2 frente al Hoffenheim en Alemania. De esta manera, suma seis puntos de seis posibles y llega con confianza a su presentación ante su afición.

El conjunto inglés comenzó su recorrido europeo con una contundente victoria 4-0 ante el Lech Poznan, pero en su segunda presentación cayó 3-2 frente al Olympique de Lyon en Francia. Con tres puntos, el Palace intentará recuperar terreno y demostrar su capacidad para competir fuera de casa.

El cuadro turco tiene experiencia frente a clubes ingleses en competiciones europeas. Antes de este encuentro había disputado 22 partidos oficiales contra equipos de Inglaterra, con un balance de seis victorias, cinco empates y 11 derrotas.

Fecha, hora y dónde seguir Besiktas vs Crystal Palace

Fecha: Jueves 22 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Tüpras Stadium

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

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