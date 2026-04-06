UCL Champions League -  6 de abril de 2026 - 08:15

Ronald Araujo se entrena normalmente con el FC Barcelona

Ronald Araujo podría estar disponible para el duelo del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Champions League.

Ronald Araujo se entrena normalmente con el FC Barcelona

Ronald Araujo se entrena normalmente con el FC Barcelona

La presencia en el entrenamiento del uruguayo Ronald Araujo, sustituido en el Metropolitano en el último partido de LaLiga, es la única noticia positiva para la enfermería del FC Barcelona ante el choque europeo frente al Atlético de Madrid.

Araujo se entrenó este lunes, en una sesión en la que volvió a estar ausente Marc Bernal, lesionado en el tobillo en el partido liguero ante los colchoneros y prácticamente descartado para el encuentro de este miércoles.

Tampoco se han entrenado Frenkie de Jong ni Andreas Christensen. Raphael Dias 'Raphinha', lesionado para las próximas cinco semanas, ya ha regresado desde Brasil para iniciar el proceso de recuperación. Estos cuatros jugadores serán las bajas de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid.

De Jong, ausente desde finales de febrero, ultima su recuperación de una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. El técnico Hansi Flick aseguró en la víspera del partido liguero ante el Atlético que confiaba en disponer del neerlandés para la vuelta de cuartos de final, aunque ya podía tener unos minutos este sábado ante el Espanyol.

Ronald Araujo la buena noticia del Barcelona

Christensen continua con la recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en el caso de Raphinha, los esfuerzos se centran en que pueda estar disponible para el clásico del Camp Nou del próximo 10 de mayo.

El entrenamiento de este lunes se completó con los jóvenes del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y el meta Diego Kochen.

El equipo volverá mañana martes a entrenarse (11:00 CET). Posteriormente el técnico Hansi Flick y el carrilero Joao Cancelo comparecerán ante los medios de comunicación

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