Selección de Panamá: César Yanis y la intrahistoria del golazo ante Bolivia

La intrahistoria antes del golazo de César Yanis - Selección de Panamá

El futbolista de 28 años viene de marcar un golazo contra Bolivia en el último partido del grupo C , donde los canaleros se impusieron 3-1 para certificar el pase a la siguiente etapa el pasado 1 de julio.

"No pensé que iba a jugar, ya faltaba poco, pero siempre preparándome bien porque estoy con esas ganas de entrar y tener minutos. Faltaba un cambio, me llamó el preparador físico y me dijo que me parara en el medio con Ayarza y Guerrero y yo en broma le comenté que me haría adelante en el área y no dudé en la jugada para marcar ese golazo".

¿Cuándo juegan Colombia y Panamá en la Copa América 2024?

El choque de cuartos de final se jugará el sábado 6 de julio a las 5:00 pm en el State Farm Stadium (en vivo por RPC).