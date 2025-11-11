Mundial Sub-17 Qatar 2025: Panamá Sub-17 se despide con otra derrota

La Selección de Panamá Sub-17 se despide del Mundial Sub-17 Qatar 2025 luego de caer ante Uzbekistán en el tercer partido de la fase de grupos.

Los dirigidos por Leonardo Pipino pudieron abrir el marcador pero Estevi López desde el punto penal no pudo concretarlo luego que el portero Shokirov lo detuvo.

Shukurullaev abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un remate de cabeza. Luego Khasanov apareció en el área para empujar el balón tras un centro por bajo. Sodikov puso el tercer gol con definición por bajo. En los 90 minutos llegaron tres goles más con Rustamjonov, Aliev y Saidov para aumentar mucho más el marcador.

Sobre el final del partido Richards metió un pase filtrado para la llegada de Joseph Pacheco para definir por bajo y anotar el gol de la "honra".

Panamá se despide de la Copa del Mundo luego de tres derrotas tras también caer ante Irlanda y Paraguay.