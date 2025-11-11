¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre la falta que cometió Adalberto Carrasquilla?

El experimentado atacante Cecilio Waterman brindó su punto de vista sobre la falta que cometió el jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, ante el guardameta colombiano Kevin Mier de Cruz Azul en la Liga MX, fracturándole la tibia y por la cual ha recibido amenazas de muerte.

"Sabemos lo que es "COCO" como jugador, fue una jugada de fútbol y no creo que haya querido lesionar a un compañero. En la concentración está tranquilo, es una buena persona y quiere remontar las cosas que nos están pasando en las Eliminatorias", dijo "Watergol", recientemente campeón en el fútbol chileno con Coquimbo Unido.

