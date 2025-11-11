Selección de Panamá Marea Roja -  11 de noviembre de 2025 - 16:21

¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre la falta que cometió Adalberto Carrasquilla?

El delantero Cecilio Waterman brindó su opinión sobre la falta que cometió Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier.

"Sabemos lo que es "COCO" como jugador, fue una jugada de fútbol y no creo que haya querido lesionar a un compañero. En la concentración está tranquilo, es una buena persona y quiere remontar las cosas que nos están pasando en las Eliminatorias", dijo "Watergol", recientemente campeón en el fútbol chileno con Coquimbo Unido.

Carrasquilla de 26 años tratará de pasar la página de esta impactante situación y enfocarse en rendir a un alto nivel para ayudar al seleccionado nacional a sacar dos victorias ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) que le permitan clasificar de manera directa al Mundial 2026.

Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Hora: 9:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Del Trébol
  • Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

