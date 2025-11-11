¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre la falta que cometió Adalberto Carrasquilla?

El experimentado atacante Cecilio Waterman brindó su punto de vista sobre la falta que cometió el jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, ante el guardameta colombiano Kevin Mier de Cruz Azul en la Liga MX, fracturándole la tibia y por la cual ha recibido amenazas de muerte.
Carrasquilla de 26 años tratará de pasar la página de esta impactante situación y enfocarse en rendir a un alto nivel para ayudar al seleccionado nacional a sacar dos victorias ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) que le permitan clasificar de manera directa al Mundial 2026.
Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF
- Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Hora: 9:00 P.M.
- Lugar: Estadio Del Trébol
- Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes