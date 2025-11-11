Selección de Panamá: "Yo vengo a competir, vengo a pelear un puesto", Alberto Quintero

Alberto Quintero está de vuelta a la Selección de Panamá y tras su llamado habló en exclusiva con RPC donde habló sobre su convocatoria y sobre lo que puede aportar al equipo de Thomas Christiansen.

"Contento por esta oportunidad porque la estaba esperando había luchado mucho, haciendo buenos partidos con Plaza", dijo Quintero sobre su vuelta a la Selección. Añadió que se enteró el mismo día sobre su convocatoria", dijo "Negrito".

Quintero también dijo: "Yo siempre he esperado el llamado desde que comenzó la eliminatoria, soy un tipo que nunca perdí la esperanza a pesar que tenía mucho tiempo que no jugaba en la Selección, uno cuando trabaja bien con humildad, sacrificio y todavía eres jugador elegible uno trabaja con esa ilusión de estar en convocatoria. Me llega en un momento en especial cuando nos estamos jugando el pase el mundial.

"Esto es fútbol, se nos ha escapado un poco de las manos, tenemos buenos jugadores para sacar esto adelante. El grupo está comprometido con el país. Estos días que quede de eliminatoria hablar cosas positivas", expresó sobre el momento de la selección.

Sobre lo que puede aportar dijo: "Yo vengo a competir, vengo a pelear un puesto, a ponerle las cosas difícil a ellos, a los más jóvenes, a los que están jugando y ya son decisiones de los profes".

Reacciones de Alberto Quintero