Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 11 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 11 de noviembre en las acciones de la fecha tres del Mundial Sub-17 Qatar 2025.
Por su parte, Uzbekistán marcha en la segunda posición del grupo con 3 puntos, luego de vencer 2-1 a los paraguayos y caer 1-2 frente a Irlanda.
Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025
- Chile vs Canadá a las 7:30 A.M.
- Uganda vs Francia a las 7:30 A.M.
- Uzbekistán vs Panamá a las 8:30 A.M.
- Irlanda vs Paraguay a las 8:30 A.M.
- Burkina Faso vs Tayikistán a las 9:45 A.M.
- República Checa vs Estados Unidos a las 9:45 A.M.
- Arabia Saudita vs Malí a las 10:45 A.M.
- Nueva Zelanda vs Austria a las 10:45 A.M.