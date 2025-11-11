MUNDIAL SUB-17 Copa Mundial de Fútbol Sub 17 -  11 de noviembre de 2025 - 07:39

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 11 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 11 de noviembre en las acciones de la fecha tres del Mundial Sub-17 Qatar 2025.

Por su parte, Uzbekistán marcha en la segunda posición del grupo con 3 puntos, luego de vencer 2-1 a los paraguayos y caer 1-2 frente a Irlanda.

Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • Chile vs Canadá a las 7:30 A.M.
  • Uganda vs Francia a las 7:30 A.M.
  • Uzbekistán vs Panamá a las 8:30 A.M.
  • Irlanda vs Paraguay a las 8:30 A.M.
  • Burkina Faso vs Tayikistán a las 9:45 A.M.
  • República Checa vs Estados Unidos a las 9:45 A.M.
  • Arabia Saudita vs Malí a las 10:45 A.M.
  • Nueva Zelanda vs Austria a las 10:45 A.M.
