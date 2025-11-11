Ismael Díaz: "He aprendido que hay que ser consistente y seguir intentándolo"

Ismael Díaz , atacante de la Selección de Panamá , habló este martes en el tercer día de entrenamiento de cara al partido ante Guatemala en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026.

"Las cosas se ven más fáciles desde afuera que adentro, yo soy delantero y cuando tenemos una oportunidad realmente queremos aprovecharla y meterla", dijo el jugador del Club León de la Liga MX.

Díaz de 28 años también destacó que deben seguir intentándolo hasta el final, señalando que ha aprendido a tener consistencia.

"Ojala tengamos diez oportunidades y las diez vayan adentro, pero el fútbol no es así. Lo que sí he aprendido es que hay que ser consistente y seguir intentándolo".

Ismael Díaz sobre José Fajardo y Azarías Londoño

"Fajardo y Londoño tienen gol, trabajan para el equipo y si tienen la oportunidad de jugar, van a darle un punto extra a lo que necesita el equipo", dijo Díaz sobre sus ex compañeros en la Universidad Católica.

Para finalizar, dijo que deben seguir creyendo en lo que han hecho, en la idea del profe, el estilo de juego y la calidad que tiene cada jugador.

En la actual temporada de la Liga MX, Ismael registra cinco goles y una asistencia en 12 encuentros.

El onceno nacional actualmente marcha segunda posición del grupo A con 6 puntos, misma cantidad que tiene el líder Surinam. Por su parte, los guatemaltecos son terceros con 5 puntos y de local no le pondrán las cosas fáciles a los canaleros.

Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF