Mundial Sub-17 Qatar 2025: Venezuela terminó líder de grupo

Dos goles de David García en el tramo final dieron el triunfo a Venezuela ante Haití (4-2) y la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 Qatar 2025 como primera del Grupo E, con un punto de ventaja sobre Inglaterra, que ganó a Egipto en la tercera y última jornada.

La selección de Oswaldo Vizcarrondo acabó invicta este tramo del torneo después de sacar adelante el choque contra el frágil conjunto haitiano, que ha perdido todos los partidos.

4-2 Haití Diego Claut (5’) John Mancilla (14’) David García (80’ + 90+3’) Clasificados a los 16avos de final del Mundial. #SiempreVinotinto #U17WC pic.twitter.com/oyomerxjIS

La reacción de Venezuela - Mundial Sub-17

Venezuela, sin embargo, tuvo que reaccionar en el tramo final porque se le complicó el encuentro en la segunda parte. Diego Claut y John Mancilla, de penalti, pusieron por delante al combinado sudamericano al cuarto de hora.

Pero Haití aprovechó la relajación de su rival y por medio de Debens Jacquet antes del intermedio y Felix Woodson, en el minuto 71, empató el partido.

Hasta que apareció David Garía, que hizo en el minuto 80 el 3-2 y en el añadido, de penalti, el 4-2 final.

Venezuela se clasificó como primera con un punto de ventaja respecto a Inglaterra, que cayó frente el equipo de Vizcarrondo en la primera jornada y que luego ganó a Haití (8-1) y este lunes a Egipto (0-3) con dos goles de Reigan Heskey, que, además, falló un penalti, y otro de Harrison Miles

FUENTE: EFE