Posible alineación de Panamá para enfrentar a Guatemala en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá enfrentará este jueves a Guatemala en la penúltima fecha de eliminatorias Concacaf.

La selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves en el Trébol en la penúltima fecha de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 y Thomas Christiansen debería de tener la fórmula ideal.

Thomas Christiansen podría jugar este partido con la línea de 5 que muchas veces le ha dado resultados en los encuentros cruciales, esto por la convocatoria que ha mostrado.

No hay duda que en la portería jugará Orlando Mosquera, mientras que los centrales serían Fidel Escobar, Edgardo Fariña y Andrés Andrade, en las laterales con Michael Amir Murillo y Eric Davis.

En el medio campo con Adalberto Carrasquilla y Christian Martínez y arriba con Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y José Fajardo.

