Posible alineación de Panamá para enfrentar a Guatemala en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves en el Trébol en la penúltima fecha de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 y Thomas Christiansen debería de tener la fórmula ideal.

Thomas Christiansen podría jugar este partido con la línea de 5 que muchas veces le ha dado resultados en los encuentros cruciales, esto por la convocatoria que ha mostrado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Posible alineación de Panamá ante Guatemala

No hay duda que en la portería jugará Orlando Mosquera, mientras que los centrales serían Fidel Escobar, Edgardo Fariña y Andrés Andrade, en las laterales con Michael Amir Murillo y Eric Davis.

En el medio campo con Adalberto Carrasquilla y Christian Martínez y arriba con Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y José Fajardo.