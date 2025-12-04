Mundial 2026: Posibles grupos de la muerte, según el ranking FIFA

A falta de unas horas para conocer los grupos del Mundial 2026 de la FIFA, la expectativa aumenta, las selecciones se preparan para este gran evento y quieren evitar chocar con equipos candidatos a ganar.
Grupo 1: Francia, Colombia, Egipto e Italia (Posible repechaje)
Grupo 2: Brasil, Croacia, Egipto e Italia (Posible repechaje)
Grupo 3: España, Uruguay, Egipto e Italia (Posible repechaje)
Grupo 4: Argentina, Marruecos, Noruego e Italia (Posible repechaje)
Grupo 5: Alemania, Uruguay, Argelia e Italia (Posible repechaje)