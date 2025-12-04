MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  4 de diciembre de 2025 - 11:48

Mundial 2026: Posibles grupos de la muerte, según el ranking FIFA

Repasa en esta nota los posibles grupos de la muerte para el Mundial 2026 según el Ranking FIFA que da las puntuaciones.

A falta de unas horas para conocer los grupos del Mundial 2026 de la FIFA, la expectativa aumenta, las selecciones se preparan para este gran evento y quieren evitar chocar con equipos candidatos a ganar.

¿Quiénes serían los grupos de la muerte del Mundial 2026?

Según la IA, y el Ranking FIFA, hay varios grupos que podrían ser candela, por el gran rendimiento de las diferentes selecciones.

Grupo 1: Francia, Colombia, Egipto e Italia (Posible repechaje)

Grupo 2: Brasil, Croacia, Egipto e Italia (Posible repechaje)

Grupo 3: España, Uruguay, Egipto e Italia (Posible repechaje)

Grupo 4: Argentina, Marruecos, Noruego e Italia (Posible repechaje)

Grupo 5: Alemania, Uruguay, Argelia e Italia (Posible repechaje)

