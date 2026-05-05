Mundial 2026: Presentan oficialmente el avión de la Selección de Panamá

El diseño especial creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz es una realidad y este martes 5 de mayo Copa Airlines reveló oficialmente el avión de la Selección de Panamá, con el que nuestra delegación viajará a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
El director sénior de Mercadeo de Copa, Marco Ocando, dejó claro que el avión será un emblema que trascenderá el fútbol y formará parte de la identidad nacional.
Detalles del avión de la Selección de Panamá para el Mundial 2026
- Tiene marcado dos icónicos momentos: La chilena de Luis "Matador" Tejada en el 2005 y la definición de Román Torres vs Costa Rica que nos clasificó a nuestro primer Mundial, el 10 de octubre de 2017.
- La Matrícula HP-9819CMP
- Color rojo con el escudo de la Selección en los motores y también tiene marcada la figura del águila.
- Tiene el nombre de Panamá en la parte de abajo