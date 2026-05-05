MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  5 de mayo de 2026 - 21:03

Mundial 2026: Presentan oficialmente el avión de la Selección de Panamá

El Boeing 737 MAX 8 será el avión personalizado que utilizará la Selección de Panamá para viajar a la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Copa Airlines presentó oficialmente el avión de la Selección de Panamá

Mundial 2026: Copa Airlines presentó oficialmente el avión de la Selección de Panamá

FOTO: RPC

El diseño especial creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz es una realidad y este martes 5 de mayo Copa Airlines reveló oficialmente el avión de la Selección de Panamá, con el que nuestra delegación viajará a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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El Boeing 737 MAX 8 fue presentado en La Fábrica de Boeing, ubicado en Everett, Washington, Estados Unidos, aproximadamente a 40 km al norte de Seattle.

El director sénior de Mercadeo de Copa, Marco Ocando, dejó claro que el avión será un emblema que trascenderá el fútbol y formará parte de la identidad nacional.

Detalles del avión de la Selección de Panamá para el Mundial 2026

  • Tiene marcado dos icónicos momentos: La chilena de Luis "Matador" Tejada en el 2005 y la definición de Román Torres vs Costa Rica que nos clasificó a nuestro primer Mundial, el 10 de octubre de 2017.
  • La Matrícula HP-9819CMP
  • Color rojo con el escudo de la Selección en los motores y también tiene marcada la figura del águila.
  • Tiene el nombre de Panamá en la parte de abajo
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