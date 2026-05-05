Champions League: El Arsenal elimina al Atlético de Madrid y tiene su boleto a la final

El Arsenal , con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Champions League de su historia.

Los 'Gunners', que no estaban en el partido por el título desde 2006, se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Diego Simeone su cuarta final.

El Arsenal avanza a la final después de 20 años

El equipo inglés se medirá al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain el próximo 30 de mayo en Budapest.

En el ocaso de la primera parte, un error en las marcas permitió que Leandro Trossard rematara con espacio en el segundo palo. Oblak obró el milagro, su mano abajo sacó la pelota, pero Saka, en posición reglamentaria, se adelantó a los centrales y empujó el 1-0. El Emirates explotó. No se lo podía creer, su moneda salía cara.

El descanso enfrío los ánimos. El Atlético cambiaba el plan, era necesario atacar. Empezó a tener más balón, a estirar el campo y a encontrar un resquicio, hasta que la eliminatoria se le esfumó en otro detalle. Esta vez sí fue imperdonable.

Un fallo de William Saliba en el salto dejó a Giuliano delante de Raya. Elevó la pelota, regateó al portero español y cuando solo faltaba empujarla, Gabriel apareció para molestarle lo suficiente y no pudiera marcar. Esta ocasión no se puede fallar en unas semifinales de Champions. Fue condenatoria. Con ella se escapó el espíritu de un equipo que si llegó vivo a la recta final fue por la falta de puntería de Viktor Gyökeres.