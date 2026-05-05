Mundial 2026: ¿Dónde comprar el Álbum Panini en Panamá?

La tarde del martes 5 de mayo se llevó a cabo la presentación oficial del Álbum Panini en Panamá para la Copa Mundial 2026 , específicamente en Costa del Este, con la presencia de los seleccionados nacionales, José Luis Rodríguez , Eric Davis y Alberto Quintero .

La edición de este año de la histórica colección de cromos será la más grande que haya impreso nunca Panini por la participación de 48 equipos.

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El álbum cuenta con 112 páginas y 980 láminas (incluyendo extra stickers).

El lanzamiento del Álbum se realizó el mismo día que se conocerá el avión de la Selección de Panamá para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde comprar el Álbum Panini en Panamá?

Felipe Motta, Farmacias Arrocha, Do it Center, El Campeón, El Rey y próximamente en muchas abarroterías del país, según anunció la organización en el lanzamiento.