Selección de Panamá: FPF revela precios de boletos para partido de despedida

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló los precios de los boletos para el duelo de despedida de la Selección de Panamá ante República Dominicana, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial 2026.
Precios de los boletos para choque de la Selección de Panamá
Norte
- Zona Norte: 11.20 balboas
- Zona visitante: 33.60 balboas
Este
- Córner Superior Este: 28.00 balboas
- Córner Inferior Este: 33.60 balboas
- Zona TIGO Superior Este: 33.60 balboas
- Preferencial Inferior Este: 39.20 balboas
Sur
- Zona Balboa: 16.80 balboas
- Sur Inferior: 22.40 balboas
- Sur Superior: 16.80 balboas
Oeste
- Córner Superior Oeste: 33.60 balboas
- Preferencial Superior Oeste: 39.20 balboas
- Córner Inferior Oeste: 44.80 balboas
- Preferencial Inferior Oeste: 50.40 balboas
¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs República Dominicana?
El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio, cuando Panamá enfrente a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.