SELECCIÓN DE PANAMÁ Marea Roja -  5 de mayo de 2026 - 17:46

Selección de Panamá: FPF revela precios de boletos para partido de despedida

La FPF hizo oficial los precios que tendrán los boletos para el duelo entre la Selección de Panamá y República Dominicana.

Selección de Panamá: FPF revela precios de boletos para partido de despedida

Selección de Panamá: FPF revela precios de boletos para partido de despedida

Foto: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló los precios de los boletos para el duelo de despedida de la Selección de Panamá ante República Dominicana, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial 2026.

Del 5 al 8 de mayo habrá una preventa exclusiva para clientes BAC (hasta el 20% de descuento), mientras que desde el 9 de mayo iniciará la venta regular hasta agotar existencias.

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Precios de los boletos para choque de la Selección de Panamá

Norte

  • Zona Norte: 11.20 balboas
  • Zona visitante: 33.60 balboas

Este

  • Córner Superior Este: 28.00 balboas
  • Córner Inferior Este: 33.60 balboas
  • Zona TIGO Superior Este: 33.60 balboas
  • Preferencial Inferior Este: 39.20 balboas

Sur

  • Zona Balboa: 16.80 balboas
  • Sur Inferior: 22.40 balboas
  • Sur Superior: 16.80 balboas

Oeste

  • Córner Superior Oeste: 33.60 balboas
  • Preferencial Superior Oeste: 39.20 balboas
  • Córner Inferior Oeste: 44.80 balboas
  • Preferencial Inferior Oeste: 50.40 balboas

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs República Dominicana?

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio, cuando Panamá enfrente a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.

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