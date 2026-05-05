Selección de Panamá: FPF revela precios de boletos para partido de despedida Foto: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló los precios de los boletos para el duelo de despedida de la Selección de Panamá ante República Dominicana, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial 2026.

Del 5 al 8 de mayo habrá una preventa exclusiva para clientes BAC (hasta el 20% de descuento), mientras que desde el 9 de mayo iniciará la venta regular hasta agotar existencias.

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