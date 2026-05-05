Mundial 2026: Conoce a Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia

Néstor Lorenzo , argentino nacido el 28 de febrero de 1966 en Villa Celina, será el entrenador de la selección de Colombia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirá en el grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.

Su legado como entrenador no parece tan largo pero su experiencia en el fútbol, tanto como jugador como formando parte de un cuerpo técnico, es inmensa. Lorenzo conoce a la Selección Colombia y lo que representa disputar una Copa Mundial ya que fue ayudante de campo de José Pekerman en las ediciones del 2014 y 2018.

La llegada de Néstor Lorenzo - Mundial 2026

Se hizo cargo del equipo en junio de 2022 y rápidamente encontró una línea que rescataba una idea similar a los ciclos de Pekerman. Volvió a llamar a James Rodríguez, pese a que no tenía continuidad en clubes, y apostó por algunos jugadores de menos roce que dieron resultados más que positivos, como Ríos, Arias, Kevin Castaño y Jhon Durán, entre otros.

Con la selección colombiana ha estado desde el 2022, pero antes estuvo en el FBC Melgar de Perú, donde ganó el torneo Apertura ese mismo año.

FUENTE: FIFA