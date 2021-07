Copa Oro 2021: Catar vence 3-2 a El Salvador y clasifica a semifinales 

La selección asiática en el inicio de las acciones aprovechó errores de La Selecta en el medio terreno y con su primer gol se animó para mantener incursiones persistentes, lo que le permitió alcanzar el segundo gol con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad del partido, los salvadoreños, dirigidos por Hugo Pérez, reaccionaron con jugadas a ras de césped ante una férrea defensa catarí que neutralizó las jugadas coordinadas por Amado Moreno y Jairo Henríquez.

Catar se mantuvo con esporádicos ataques que pusieron en aprietos a la defensa salvadoreña.

El tercer gol de Catar llegó a los 55 minutos cuando el mediocampista salvadoreño Darwin Cerén rechazó con su brazo izquierdo un disparo dentro del área, por lo que el arbitro méxicano Fernando Hernández sancionó penal, que cobró Almoez Ali.

Herida en su honor, la selección salvadoreña reaccionó y cuando dominaba en su feudo a Catar, el volante ofensivo Joaquín Rivas venció al portero catarí para el 3-1.

Encendida la selección cuscatleca, Rivas firmó el doblete a los 66.

Animados, los salvadoreños mantuvieron la ofensiva, pero no lograron la paridad en el marcador.

"No me gusta perder. Sabemos que peleamos hasta el último minuto pero sabemos que es lo que pasa cuando se comete unos errores ahí, no nos perdonaron y obviamente salieron ellos (Catar) con la victoria", declaró Rivas al final del partido.

A pesar de la derrota, Rivas dice que la selección salvadoreña se va "con la cabeza arriba" y deberán "seguir trabajando" porque "tenemos un compromiso enorme que es ir al mundial de Catar".

El Salvador participará a partir de septiembre en el octagonal premundialista de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), donde además participan Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

Los ocho disputarán tres cupos directos a Catar asignados a la Concacaf. El que quede cuarto debera ir a la repesca con un rival por confirmar.

La selección de Catar, que será anfitriona del Mundial 2022, figura en la posición 58 del ranking de la Fifa, mientras que El Salvador es 69.

