Selección de Panamá: Jiovany Ramos y Jovani Welch los descartados ante El Salvador

Para el último partido de las Eliminatorias CONCACAF de la Selección de Panamá ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Thomas Christiansen descartó a dos jugadores: Jiovany Ramos y Jovani Welch.

Ramos, uno de los centrales que sorprendió en la fecha FIFA de octubre suma hasta el momento 18 partidos.

El otro descartado fue Welch que tiene 20 partidos con Panamá, fue una de las sorpresas para esta oportunidad en las fechas FIFA de noviembre pero no fue tomado en cuenta para ninguno de los dos partidos.

Panamá busca su cuarta victoria consecutiva sobre El Salvador en partidos de Eliminatorias cuando juega como local.

En este momento, la tabla de posiciones, después de 5 fechas disputadas de la Fase Final, tiene a Panamá y Surinam como líderes ambos con 9 puntos, pero con ventaja para los surinameses en la diferencia de gol de +5 contra +2.